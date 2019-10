RvS: asielzoeker niet terug naar Griekenland

woensdag 23 oktober 2019 , 11:53

DEN HAAG (ANP) - Asielzoekers mogen niet direct worden teruggestuurd naar Griekenland om daar hun asielprocedure af te wachten. Eerst moet het kabinet onderzoeken of asielzoekers in Griekenland voldoende toegang hebben tot rechtsbijstand. Dat stelt de Raad van State in een uitspraak.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid weigerde eerder een asielaanvraag van een Syriër in behandeling te nemen omdat die al asiel had aangevraagd in Griekenland. De Syriër stapte daarop naar de rechter en kreeg gelijk. Daartegen ging de staatssecretaris in hoger beroep bij de Raad van State.

Volgens de zogeheten Dublin Verordening moet asiel worden aangevraagd in het eerste EU-land waar een asielzoeker aankomt. Maar de opvang in Griekenland was zo slecht, dat na 2011 daar geen asielzoekers naar mochten worden teruggestuurd. Maar de opvang is sindsdien verbeterd en volgens de Europese Commissie kunnen landen weer overwegen asielzoekers terug te sturen naar Griekenland.

Asielzoekers in Griekenland hebben volgens de Raad van State echter nog steeds zeer beperkte toegang tot gratis rechtsbijstand tijdens hun beroepsprocedure. Daarom moet de staatssecretaris daar eerst onderzoek naar doen. Ook zou het kabinet aan Griekenland kunnen vragen om garanties voor rechtsbijstand voor individuele asielzoekers. Pas als aan die voorwaarden is voldaan, mogen asielzoekers worden teruggestuurd naar Griekenland.

VluchtelingenWerk Nederland is blij met de uitspraak van de Raad van State. "We zeggen al jaren dat het, gezien de mensonterende situatie voor vluchtelingen in Griekenland, absurd is om asielzoekers daarnaartoe terug te sturen", aldus een woordvoerder. "In plaats daarvan zou Nederland juist asielzoekers van Griekenland moeten overnemen." Volgens VluchtelingenWerk zijn er veel te weinig opvangplekken beschikbaar. Daardoor zijn onder meer onderdak en medische zorg in veel gevallen niet of nauwelijks geregeld.

