Ook Duitsland open voor kort brexituitstel

woensdag 23 oktober 2019 , 9:45

Bron: © Hans Nielen

BERLIJN (ANP/RTR) - Duitsland staat open voor een kort uitstel van de brexit als het om de juiste politieke reden is. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas woensdag in een interview. Een uitstel voor een korte termijn zou een soepele ratificatie voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie mogelijk maken.

"We moeten wel weten: wat zal de reden hiervoor zijn?" zei Maas tegen nieuwszender n-tv. Hij voegde eraan toe: "Als het gaat om een uitstel van de datum met twee of drie weken om parlementariërs in Londen in staat te stellen de ratificatie van de brexit op een redelijke manier uit te voeren, dan denk ik dat dit geen probleem zal zijn."

Eerder liet Frankrijk al weten dat het openstaat voor een "technische verlenging van de brexitdeadline met enkele dagen".

De Britse premier Boris Johnson zei dinsdag dat het nu aan de EU is om te beslissen of ze de brexit wil uitstellen en voor hoelang. Het Britse Lagerhuis stemde dinsdag tegen een snelle behandeling van de brexitdeal.

Terug naar boven