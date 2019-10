Petitie tegen carrièrestap banktoezichthouder

woensdag 23 oktober 2019 , 9:05

STRAATSBURG (ANP) - De geplande overstap van de topman Europese Banken Autoriteit (EBA) naar bankenlobbyclub AFME zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij PvdA-Europarlementariër Paul Tang. Hij begint met 56 maatschappelijke organisaties een petitie tegen de carrièrestap van Adam Farkas.

De Hongaar maakte een maand geleden bekend dat hij in februari begint bij AFME. Tang vindt het niet kunnen dat Farkas zijn kennis en netwerk gaat inzetten "voor de lobbyclub van banken die onder zijn toezicht vielen. Niet alleen is dit in strijd met de wet, maar is het ook slecht voor het vertrouwen in de Europese instituties."

De petitie wordt donderdag tijdens een vergadering van het Europees Parlement aangeboden aan de Europese Commissie. Die moet voorkomen dat ambtenaren zich schuldig maken aan ongeoorloofde lobbypraktijken.

Overigens heeft de raad van toezicht van de bankenautoriteit Farkas verboden in de eerste twee jaar in zijn nieuwe functie te lobbyen bij de EBA. Ook mag hij geen contact onderhouden met personeel van de toezichthouder. Daarnaast zijn hem beperkingen gedurende 1,5 jaar opgelegd wat betreft advieswerk over onderwerpen waar hij zich als toezichthouder mee bezighield.

