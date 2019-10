VS bereid af te zien van heffing op auto's EU

woensdag 23 oktober 2019 , 9:00

LONDEN (ANP/RTR) - De Verenigde Staten overwegen invoerheffingen op auto's uit de Europese Unie te laten varen in ruil voor nieuwe handelsgesprekken tussen de twee partijen. Dat liet de Amerikaanse minister voor Handel, Wilbur Ross, doorschemeren in een interview met zakenkrant Financial Times.

In principe gaan de heffingen volgende maand in. Ook kan het Witte Huis de tarieven volledig laten varen. Maar volgens Ross een is derde optie om "een andere vorm van onderhandelingen" te beginnen. President Donald Trump heeft volgens hem "veel alternatieven voorhanden" waarover geen voorbarige conclusies moeten worden getrokken.

Trump heeft meermaals gedreigd met invoerheffingen tegen Europese auto's als de EU niet op zijn eisen voor een nieuwe handelsovereenkomst ingaat. Formeel beroept hij zich op een vermeende dreiging van geïmporteerde auto's voor de nationale veiligheid.

Nieuwe heffingen dreigen de toch al gespannen handelsbetrekkingen tussen Brussel en Washington verder te verslechteren. De VS straften de EU onlangs met invoertarieven wegens Europese steun aan vliegtuigmaker Airbus.

