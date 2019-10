Swedbank voelt kosten witwasschandaal

woensdag 23 oktober 2019 , 8:19

STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank is nog drukdoende om zijn betrokkenheid bij verdachte transacties uit te zoeken. Dat voelt het Zweedse financieel concern in zijn resultaten, want door alle extra uitgaven viel de winst over het derde kwartaal flink lager uit.

Swedbank wordt ervan verdacht tientallen miljarden euro's aan verdachte geldstromen te hebben verwerkt, veelal vanuit voormalige Sovjetlanden. Hoelang het schandaal zal doorspelen, blijft onduidelijk. Onder andere de Europese Centrale Bank (ECB) en "meerdere" Amerikaanse autoriteiten nemen de bank onder de loep. Het onderzoek in de Verenigde Staten kan nog jaren duren, waarschuwt Swedbank

Topman Jens Henriksson beloofde dat een intern onderzoek snel zal worden voltooid. Naar aanleiding van eigen speurwerk is ook een aantal medewerkers weggestuurd bij de bank. Swedbank maakte onder andere hoge kosten voor het opzetten van een nieuwe eenheid tegen financiële criminaliteit. Het nettoresultaat daalde ten opzichte van een jaar eerder met 16 procent tot 4,7 miljard kroon, omgerekend ruim 437 miljoen euro.

