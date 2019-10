Frankrijk open voor uitstel met enkele dagen

woensdag 23 oktober 2019 , 1:39

BREXIT

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk heeft laten weten dat het openstaat voor een "technische verlenging van de brexitdeadline met enkele dagen". Een heropening van de gesprekken over de deal die de Britse premier Boris Johnson met Brussel heeft gesloten sluit het land echter uit.

"Tegen het einde van de week zullen we zien of een technische verlenging van enkele dagen, zodat het Britse parlement haar parlementaire procedure kan afronden, nodig is", zei minister Amélie de Montchalin van Europese Zaken tegen de Franse Senaat.

"Voorbij dat punt, een verlenging gericht op het winnen van tijd om de discussie over het akkoord te heropenen is uitgesloten", zei ze enkele uren nadat het Britse Lagerhuis de strakke tijdplan van drie dagen om de brexitdeal van Johnson te behandeld had verworpen. Hierdoor lijkt het voor Johnson onmogelijk om zijn brexitdeal voor 31 oktober door het parlement te loodsen.

