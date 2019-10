Barnier ook onderhandelaar toekomstig handelsverdrag VK

dinsdag 22 oktober 2019 , 16:11

Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - De EU-hoofdonderhandelaar voor de brexit, Michel Barnier, is benoemd tot hoofd van het team dat gaat onderhandelen over een toekomstig vrijhandelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk na de brexit. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.

Het huidige brexitteam van juridische en technische experts, dat sinds maart 2017 de onderhandelingen voor een terugtrekkingsakkoord met de Britten voerde en afsloot, wordt uitgebreid met een team dat gaat onderhandelen over een handelsverdrag tussen Londen en de EU. Er is nu alleen een politieke verklaring waarin wordt aangegeven welke kant beide partijen op willen.

Zodra het Britse en het Europese parlement de brexitdeal goedkeuren die premier Boris Johnson vorige week sloot in Brussel kunnen de onderhandelingen over een nieuw verdrag van start, aldus de commissie. Of en wanneer de deal in het Lagerhuis passeert is overigens afwachten. De deadline is nu 31 oktober, maar mogelijk volgt opnieuw uitstel.

De overgangsperiode na de brexit, waarin verder niets verandert, loopt vooralsnog tot 31 december 2020, maar kan met één of twee jaar worden verlengd als er nog geen handelsakkoord is gesloten.

