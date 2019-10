Bulgarije mogelijk uit toezichtprogramma EU, Roemenië nog niet

dinsdag 22 oktober 2019 , 15:06

Bron: flickr/(EU2018BG)

STRAATSBURG (ANP) - Roemenië heeft het afgelopen jaar niets gedaan aan door Brussel aanbevolen justitiële hervormingen en de strijd tegen corruptie. Het land blijft daarom onder speciaal toezicht van de Europese Commissie. Bulgarije daarentegen heeft wel de aanbevelingen opgevolgd en stappen gezet voor gerechtelijke hervorming en de aanpak van georganiseerde misdaad in het land. Daarmee krijgt Bulgarije zicht op ontslag uit het toezichtprogramma.

Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport dat de commissie maakt over de twee landen die bij de toetreding tot de EU in 2007 in het zogenoemde CVM-toezichtsprogramma kwamen vanwege de tekortkomingen op het vlak van de rechtsstaat. Vorig jaar haalde vicevoorzitter Frans Timmermans uit naar Roemenië, waar hij de situatie "bedroevend" noemde. Nu noemt het dagelijks EU-bestuur het "spijtig" dat Boekarest niets heeft gedaan met de aanbevelingen, hoewel de regering in juni wel verbeteringen beloofde.

Om onder het speciale toezicht uit te komen zal Boekarest een reeks (straf)wetten moeten schorsen en benoemingen bij het OM en de anticorruptiedienst moeten terugdraaien. Voordat de commissie besluit of Bulgarije uit het programma mag, worden de lidstaten en het Europees Parlement geraadpleegd.

