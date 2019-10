Amendement ingediend om no-dealbrexit eind 2020 te voorkomen

dinsdag 22 oktober 2019 , 13:27

Bron: parliamentary.uk

LONDEN (ANP/RTR) - Een Brits parlementslid zal met een wetswijziging komen die een harde brexit moet voorkomen na de overgangsperiode die in de deal van premier Boris Johnson is overeengekomen.

Johnson wil in principe op 31 oktober uit de EU treden, al moet zijn deal nog wel goedgekeurd worden door het Lagerhuis. Dan volgt in het akkoord dat hij heeft gesloten met de EU een transitieperiode tot eind 2020 waarin alle EU-regels nog gelden maar Londen niet meer meebeslist over EU-zaken. Die overgangsperiode kan daarna nog eens met twee jaar worden verlengd.

Parlementslid Nick Boles wil met zijn amendement voorkomen dat eind 2020 dan alsnog een no-dealbrexit plaatsvindt. "Ik heb het volgende amendement ingediend om van de regering te eisen dat zij standaard verlenging van de overgang nastreeft tot december 2022, tenzij parlementsleden een tegengestelde resolutie aannemen", laat hij op Twitter weten.

Boles was vroeger lid van de Conservatieve Partij van Johnson, maar zit sinds een halfjaar als een onafhankelijk lid in het Lagerhuis.

De Britse parlementariërs gaan zich de komende dagen buigen over de nieuwe brexitwetgeving. Johnson wil om de deadline van 31 oktober te halen in drie dagen tijd de wetgeving door het Lagerhuis loodsen.

Dinsdag zijn twee belangrijke stemmingen in het parlement. Vanaf 20.00 uur worden de parlementariërs gevraagd of ze met de hoofdlijnen van de zogeheten 'withdrawal agreement bill' (WAB) kunnen instemmen. En de tweede stemming gaat over de planning die de regering voor ogen heeft voor de verdere behandeling van de wetgeving.

Volgens de BBC kan Johnson bij de eerste stemming een belangrijke, symbolische overwinning behalen. Het tijdschema zal hoogstwaarschijnlijk geen goedkeuring krijgen. De oppositie vindt dat drie dagen veel te weinig tijd is om dergelijke complexe wetgeving te behandelen.

Terug naar boven