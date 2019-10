Tusk: verzoek brexituitstel serieus bekijken

dinsdag 22 oktober 2019 , 11:59

Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - EU-president Donald Tusk twijfelt er niet aan dat het verzoek om uitstel van de brexit van de Britse premier Boris Johnson "in alle ernst" moet worden behandeld. Hij zei dat in een debat met het Europees Parlement.

Johnson stuurde het verzoek afgelopen weekend met tegenzin aan Tusk. Hij ondertekende de brief niet, in tegenstelling tot een andere brief waarin hij zei dat uitstel een vergissing zou zijn.

Tusk is bezig de regeringsleiders te raadplegen over hun reactie op het verzoek. Hij verwacht "in de komende dagen" een besluit te nemen. Welke kant dat op gaat is in hoge mate afhankelijk van welk besluit het Britse parlement neemt over het brexitakkoord, aldus Tusk. "We moeten klaar zijn voor elk scenario."

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europees Commissie zei dat de brexit de afgelopen jaren veel tijd en energie van zijn team heeft verspild. Het college heeft volgens hem al het mogelijke gedaan om een ordelijk vertrek van de Britten te verzekeren.

