Lagerhuis vandaag aan de slag met brexitwetgeving

dinsdag 22 oktober 2019 , 3:30

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP/RTR) - Britse parlementariërs mogen zich dinsdag buigen over de nieuwe brexitwetgeving. De regering wil die in drie dagen tijd door het Lagerhuis loodsen, maar moet die planning nog wel voorleggen aan parlementariërs.

De regering van premier Boris Johnson maakt veel haast met het doorvoeren van de wetgeving, omdat ze vasthoudt aan vertrek uit de EU op 31 oktober. Het Conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg, die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis, heeft bekendgemaakt dat de behandeling van de zogeheten 'withdrawal agreement bill' (WAB) in het Lagerhuis donderdag moet worden afgerond.

Die WAB zet de nieuwe brexitdeal met de EU om in Britse wetgeving. Er mag dinsdag voor het eerst over worden gestemd. Daarna moet de regering formeel het tijdsschema ('programme motion') presenteren voor de verdere behandeling van de wetgeving. Het zou een flinke nederlaag voor Johnson zijn als die wordt weggestemd. De oppositie mort echter dat drie dagen veel te weinig tijd is om dergelijke complexe wetgeving te behandelen.

Een andere potentiële valkuil voor Johnson is dat ook nog amendementen kunnen worden ingediend. Dat betekent dat tegenstanders deze week met voorstellen kunnen komen die voor de regering onacceptabel zijn. Na de gang door het Lagerhuis gaat het wetsvoorstel ook nog naar het Hogerhuis, het House of Lords. Dat moet volgens de regering vrijdag gebeuren.

