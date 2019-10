Regering: brexitwetgeving snel door Lagerhuis

maandag 21 oktober 2019 , 19:09

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse regering wil de nieuwe brexitwetgeving in enkele dagen door het Lagerhuis loodsen. Parlementariërs mogen zich dinsdag voor het eerst uitspreken over de zogeheten 'withdrawal agreement bill' (WAB), die de nieuwe brexitdeal met de EU omzet in Britse wetgeving.

Het Conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg, die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis, maakte de planning maandag bekend. De definitieve stemming moet donderdag plaatsvinden. Daarna moet ook het Hogerhuis van het parlement, het House of Lords, zich nog over de wetgeving buigen.

Het is nog onduidelijk of premier Boris Johnson voldoende politieke steun heeft om de brexitwetgeving door het parlement te krijgen. Ook moet hij rekening houden met een potentiële valkuil: parlementariërs zullen mogelijk amendementen indienen die voor de regering onacceptabel zijn.

Terug naar boven