Voorzitter Lagerhuis: Johnson mag brexitstemming niet herkansen

maandag 21 oktober 2019

LONDEN (ANP) - Lagerhuisvoorzitter John Bercow geeft geen toestemming voor een nieuwe stemming op maandag over de brexitdeal van premier Boris Johnson. Die wilde eigenlijk op zaterdag al parlementaire goedkeuring voor de overeenkomst die hij vorige week sloot met de EU, maar daar staken parlementariërs toen een stokje voor.

Het parlement stemde zaterdag voor een amendement waarin stond dat de deal pas wordt goedgekeurd als de bijbehorende wetgeving is geïmplementeerd. Daardoor moest Johnson de EU met tegenzin om uitstel van de brexitdeadline vragen. De regering wilde de stemming maandag herkansen, maar Bercow heeft nu besloten daar geen toestemming voor te geven.

Het amendement van zaterdag was bedoeld om een brexit zonder deal te voorkomen. Voorstanders vreesden onder meer dat de wetgeving waar de deal uit bestaat mogelijk niet voor de brexitdeadline op 31 oktober geïmplementeerd zou kunnen worden. Op die dag moet het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten, tenzij de andere lidstaten de Britten meer tijd gunnen.

Het besluit van voorzitter Bercow is een tegenvaller voor de regering. Die had volgens de BBC het verzoek aan de EU om brexituitstel kunnen intrekken als het maandag alsnog een stemming over de deal had gewonnen. Dat had de druk op het parlement verhoogd om de bijbehorende brexitwetgeving snel goed te keuren.

De regering moet nu proberen om parlementaire goedkeuring te krijgen voor de bijbehorende brexitwetgeving. De oppositie komt dan mogelijk met amendementen die voor Johnson onacceptabel zijn. Zo kan bijvoorbeeld aangestuurd worden op een tweede referendum of nauwere economische banden met de EU.

