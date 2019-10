EU-parlement: stemming brexit pas na besluit Londen

dinsdag 22 oktober 2019 , 8:25

gewijzigd

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL/STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen het heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters hebben dat advies van de brexitstuurgroep van het EU-parlement maandagavond zoals verwacht overgenomen.

Wanneer het Britse parlement een oordeel velt over de deal is nog niet helder. Mocht er groen licht komen, dan kan het Europees Parlement zo nodig volgende week een speciale sessie bijeenroepen om het papierwerk voor het op 31 oktober geplande vertrek in orde te krijgen.

"Wij zullen adviseren dat er volledige ratificatie moet zijn in Groot-Brittannië voordat wij onze finale stemming kunnen doen", zei brexitcoördinator Guy Verhofstadt van het Europees Parlement. "We gaan niet iets ratificeren dat misschien nooit wordt geratificeerd aan de andere kant van het Kanaal", verwoordde medevoorzitter Philippe Lamberts van de Europese Groenen het.

Het parlement treft al wel voorbereidingen, "maar voor nu ligt de bal in het veld van het Verenigd Koninkrijk." De fractieleiders komen donderdag weer bijeen om mogelijke vervolgstappen te bespreken.

Terug naar boven