Britse regering komt met wetgeving voor brexit

maandag 21 oktober 2019 , 12:51

Bron: © Hans Nielen

LONDEN (ANP) - De Britse regering zal maandag het parlement ook de terugtrekkingswetgeving voorleggen die nodig is om een brexit mogelijk te maken. De Britse brexitminister Steve Barclay heeft dat maandag meegedeeld.

Premier Boris Johnson wil dat het parlement instemt met zijn brexitdeal die hij heeft gesloten met de EU. Zaterdag stemde het Lagerhuis echter voor een amendement waarin stond dat de deal pas wordt goedgekeurd als de bijbehorende wetgeving is geïmplementeerd. Die wetgeving ligt volgens Barclay al klaar.

"Parlementsleden en collega's krijgen vandaag een wetsvoorstel voorgelegd dat brexit op 31 oktober mogelijk maakt", aldus de brexitminister in een verklaring. Verder zegt hij dat het voorstel "banen en de integriteit van het Verenigd Koninkrijk zal beschermen en ons in staat zal stellen om ons te richten op de prioriteiten van de mensen zoals gezondheid, onderwijs en criminaliteit". Dinsdag wordt daarover gestemd, meldt Sky News.

Naar verwachting zal Johnson maandag ook zijn deal opnieuw aan het parlement voorleggen. De vraag is of parlementsvoorzitter John Bercow dat toestaat. Daar komt meer duidelijkheid over als de vergadering om 15.30 uur (Nederlandse tijd) begint.

