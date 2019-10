Schotse rechter stelt uitspraak over Johnson uit

maandag 21 oktober 2019 , 15:22

EDINBURGH (ANP/RTR) - De hoogste rechter in Schotland zal maandag geen uitspraak doen over de vraag of premier Boris Johnson zich aan de wet heeft gehouden door tegenstrijdige brieven te sturen naar de EU. De rechtbank zal de zaak, die door een aantal tegenstanders van de brexit is aangespannen, wel verder in behandeling nemen. Een datum voor de volgende zitting wordt nog geprikt.

De Britse regering beloofde eerder in de rechtbank dat Johnson de opdracht van het parlement niet zou tegenwerken om uitstel te vragen van de brexit als zijn deal zaterdag niet in het Lagerhuis zou worden goedgekeurd. Door tegenstrijdige brieven te sturen naar Brussel zou hij die belofte niet zijn nagekomen, stellen advocaten van drie tegenstanders van de brexit.

Nadat Johnson zaterdag zijn deal niet door het parlement kreeg geloodst, moest hij de EU verplicht om uitstel vragen. Dat deed hij weliswaar in één brief, maar hij stuurde daar vervolgens nog een persoonlijke brief achteraan, waarin hij de EU-leiders vraagt om het uitstel niet te verlenen.

"Het is aan de rechtbank om te beslissen of zijn acties (...) in strijd zijn met de door hem aangegane verbintenissen", zei parlementslid Joanna Cherry van de Schotse nationalisten (SNP), die de zaak mede aanhangig heeft gemaakt. Als de rechtbank bepaalt dat Johnson fout heeft gehandeld, kan hij in theorie een boete of zelfs een celstraf krijgen, meldt The Guardian.

De regering vroeg de rechtbank om de zaak te seponeren, omdat Johnson zijn verplichtingen wel zou zijn nagekomen. Daar ging de rechter niet in mee.

