Mogelijk herkansing brexitstemming Lagerhuis

maandag 21 oktober 2019 , 4:00

BREXIT

LONDEN (ANP) - De Britse regering doet maandagmiddag naar verwachting een nieuwe poging de brexitdeal voor te leggen aan het Lagerhuis. Dat besloot zaterdag nog geen definitieve goedkeuring te geven aan de overeenkomst die premier Boris Johnson sloot met de EU. Londen moest daardoor opnieuw om uitstel vragen van de brexitdeadline.

Parlementsvoorzitter John Bercow kan volgens Britse media nog een stokje steken voor de nieuwe stemming over de deal. Hij zou kunnen concluderen dat de regering zaterdag al een kans heeft gehad de motie door het parlement te krijgen. Dat stemde toen echter voor een amendement waarin stond dat de deal pas wordt goedgekeurd als de bijbehorende wetgeving is geïmplementeerd.

Johnson kon door de uitkomst van die stemming zaterdag geen goedkeuring meer krijgen voor zijn deal. Daardoor miste hij een deadline die het parlement hem eerder had opgelegd. Hij had tot 19 oktober de tijd om parlementaire goedkeuring te krijgen voor zijn brexitdeal of een Brits vertrek uit de EU zonder deal, anders moest hij uitstel vragen. Dat deed hij uiteindelijk met grote tegenzin.

De Britse regering houdt nog vast aan een vertrek uit de EU op 31 oktober en wil het parlement alsnog laten stemmen over de deal van Johnson. Doordat het parlement daar zaterdag geen definitief oordeel over heeft geveld, is het nog steeds onduidelijk of een meerderheid van de parlementariërs zijn akkoord met de EU wil steunen.

