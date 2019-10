Labour: Johnson gedraagt zich kinderachtig

zondag 20 oktober 2019 , 12:24

BREXIT

LONDEN (ANP) - De Britse oppositie is niet te spreken over de wijze waarop premier Boris Johnson om uitstel van de brexitdeadline heeft gevraagd. "Hij gedraagt zich kinderachtig", klaagde brexitwoordvoerder Keir Starmer van de grootste oppositiepartij Labour bij de BBC.

Johnson stuurde de EU zaterdag met grote tegenzin een brief met een verzoek de brexitdeadline uit te stellen. Het parlement had hem daartoe gedwongen. Johnson ondertekende de brief echter niet en stuurde ook nog een andere brief waarin hij pleit tegen verder uitstel. Die heeft hij wel persoonlijk ondertekend.

Er is ook nog een derde brief gestuurd. Die is van de Britse gezant in Brussel, die toelicht dat Johnsons uitstelverzoek wettelijk vereist is. Johnson heeft er nooit een geheim van gemaakt geen verdere verlenging meer te willen van de brexitdeadline. Hij wil op 31 oktober de EU verlaten.

Labour is tegen de brexitdeal van Johnson en is ook boos over de reeks brieven die naar Brussel is gestuurd. "De wet is heel duidelijk: hij had één brief moeten ondertekenen", zei Labourparlementariër Starmer. "Als we over elf dagen uit de EU knallen door wat hij heeft gedaan met die brieven, dan draagt hij daar persoonlijk verantwoordelijkheid voor."

Terug naar boven