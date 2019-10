Johnson: mogelijk wil EU ook geen uitstel

zaterdag 19 oktober 2019 , 21:21

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Het is mogelijk dat de Europese Unie tegen verder uitstel van de brexit is of er niet snel over beslist, heeft de Britse premier Boris Johnson zaterdag geschreven aan leden van het Britse parlement. Hij herhaalde dat hij niet van plan is te onderhandelen over nieuw uitstel en vast te houden aan Brits vertrek uit de EU op 31 oktober.

Volgende week wil hij wetsvoorstellen aan het parlement voorleggen die een brexit eind oktober mogelijk maken. Het parlement nam zaterdag een voorstel aan om Johnsons brexitdeal met de EU nog niet goed te keuren. Dat zou betekenen dat de premier de EU moet vragen de brexitdeadline uit te stellen.

EU-president Donald Tusk zei zaterdag dat hij heeft gesproken met Johnson. Hij wacht op een brief van de Britse regering over hoe het nu verder moet met brexit.

