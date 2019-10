'Noord-Macedonië naar stembus na afwijzing EU'

zaterdag 19 oktober 2019 , 18:30

SKOPJE (ANP/AFP) - Noord-Macedonië staan mogelijk vervroegde verkiezingen te wachten nadat toetreding tot de Europese Unie weer op de lange baan is geschoven. Premier Zoran Zaev noemde het besluit van de EU-top om nog geen gesprekken over toetreding te beginnen een "historische fout". Hij opperde zaterdag verkiezingen nu het belangrijkste doel van zijn regering uit beeld is geraakt.

Volgens de meeste EU-lidstaten is de tijd rijp voor Noord-Macedonïe en ook Albanië om gesprekken te beginnen, maar met name Frankrijk en Nederland hielden de poot stijf. Frankrijk vindt dat de EU eerst het toetredingsproces moet hervormen. Nederland vindt dat er vooral in Albanië nog veel moet gebeuren.

Premier Zaev vindt dat verkiezingen moeten uitwijzen hoe de bevolking verder wil met toetreding tot de Europese Unie. Hij gaat overleggen met president Stevo Pendarovski en andere politieke leiders over mogelijke verkiezingen.

