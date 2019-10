Frankrijk: niemand gebaat bij uitstel brexit

zaterdag 19 oktober 2019 , 17:56

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Frankrijk reageert terughoudend op een mogelijk verzoek van het Verenigd Koninkrijk de brexitdeadline weer te verplaatsen. Het kantoor van president Emmanuel Macron zet in een verklaring vraagtekens bij de wijsheid van verder uitstel van het Britse vertrek uit de EU.

"De stemming in het Britse Lagerhuis opent de deur naar een mogelijk verzoek om uitstel", aldus de verklaring. "We zullen in de komende uren zien wat er gaat gebeuren."

Het kantoor van Macron zegt dat "in overleg met onze Europese partners" een standpunt zal worden ingenomen, maar wel een "duidelijke boodschap" te hebben. "Er is een deal gesloten. Het is nu aan het Britse parlement om te zeggen of het die goedkeurt of verwerpt. Niemand is gebaat bij verder uitstel."

Het Britse vertrek uit de EU is herhaaldelijk uitgesteld. De oorspronkelijke brexitdeadline was 29 maart van dit jaar. Die is niet gehaald door de politieke patstelling in Londen. Het Britse parlement stemde drie keer tegen de brexitdeal van toenmalig premier Theresa May, maar wilde ook geen chaotische brexit zonder deal.

