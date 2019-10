Hoekstra: brexit 'gebed zonder eind'

zaterdag 19 oktober 2019 , 17:40

BREXIT

WASHINGTON(ANP) - "Het is een gebed zonder eind", zei minister van Financiën Wopke Hoekstra in WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1. De bewindsman hoorde het nieuws over de latere brexit-stemming in Washington, waar hij verblijft voor de najaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Hoekstra zei dat de ontwikkelingen in Londen ook in Washington echt continu worden gevolgd. "We zullen het moeten afwachten", verzuchtte hij zaterdagmiddag. Hoekstra heeft "liever geen brexit", maar omdat de Britten er zelf toe hebben besloten, is het eigenlijk minder relevant wat hij ervan vindt, zei hij. Hij had ze er wel heel graag "bij gehouden".

Het kabinet heeft het intussen wel steeds belangrijk gevonden dat Nederland zich op alle mogelijke uitkomsten voorbereidt, aldus Hoekstra.

