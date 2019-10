Brits Lagerhuis torpedeert stemming over brexitdeal

zaterdag 19 oktober 2019 , 16:00

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP) - De Britse premier Boris Johnson heeft een forse nederlaag geleden in het parlement. Dat stemde voor een amendement waarin staat dat zijn brexitdeal nog niet wordt goedgekeurd. Dat zou betekenen dat de premier de EU moet vragen de brexitdeadline uit te stellen.

Het zogenoemde Letwin-amendement kreeg de steun van 322 Lagerhuisleden. 306 van de parlementariërs stemden tegen het voorstel. Dat verandert de tekst van de motie waarin de regering vraagt om goedkeuring voor de deal. In het amendement staat dat het Lagerhuis pas definitieve goedkeuring geeft aan de brexitdeal als de bijbehorende wetgeving is goedgekeurd door het parlement.

Johnson haalt daardoor de deadline niet die het parlement hem heeft opgelegd. Hij kreeg eerder tot deze zaterdag de tijd om parlementaire goedkeuring te krijgen voor zijn brexitdeal of een Brits vertrek uit de EU zonder deal, anders moest hij uitstel van de brexitdeadline vragen. Het parlement heeft nu echter de motie herschreven waarmee de regering aan die eis wilde voldoen.

De premier heeft steeds gezegd niets te voelen voor uitstel van de brexit. Als hij toch vraagt om een nieuwe deadline, moeten de EU-lidstaten daar ook nog mee instemmen. Voorstanders van het Letwin-amendement betogen dat een brexit op 31 oktober nog steeds mogelijk is als de benodigde wetgeving op tijd is geïmplementeerd.

Letwin, die eerder uit de Conservatieve fractie is gezet, steunt de deal van Johnson. Hij zegt dat zijn amendement is bedoeld als "verzekering" om een brexit zonder deal te voorkomen als iets misgaat bij de implementatie van de overeenkomst met de EU. Het parlement heeft daar maar weinig tijd voor, omdat de brexit al over twaalf dagen moet plaatsvinden.

