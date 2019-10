Johnson: ik ga niet onderhandelen over uitstel

zaterdag 19 oktober 2019 , 16:24

Bron: wikipedia/Foreign and Commonwealth Office

LONDEN (ANP) - De Britse premier Boris Johnson houdt vast aan een Brits vertrek uit de EU op 31 oktober. "Ik zal niet met de EU onderhandelen over uitstel (van de brexit) en daar verplicht de wet me ook niet toe", zei hij in het Lagerhuis. Dat heeft een amendement goedgekeurd dat het onmogelijk maakt om zaterdag nog goedkeuring te krijgen voor de nieuwe brexitovereenkomst met de EU.

Doordat het amendement is aangenomen, mist Johnson een deadline die het parlement hem had opgelegd. Hij kreeg eerder tot deze zaterdag de tijd om parlementaire goedkeuring te krijgen voor zijn brexitdeal of een Brits vertrek uit de EU zonder deal, anders moest hij uitstel van de brexitdeadline vragen. Het parlement heeft met het amendement de motie herschreven waarmee de regering aan die eis wilde voldoen.

De premier toonde zich na de stemming strijdlustig. "Ik zal onze vrienden en collega's in de EU precies vertellen wat ik iedereen in mijn 88 dagen als premier op het hart heb gedrukt", zei hij. "Dat verder uitstel slecht is voor dit land, slecht voor de Europese Unie en slecht voor de democratie."

Het is onduidelijk of Johnson bedoelt dat hij de wet wil negeren door geen uitstel te vragen. Waarnemers sluiten niet uit dat de regering toch zo'n verzoek naar de EU zal sturen, maar vooral wil laten zien dat de premier dat met grote tegenzin doet.

