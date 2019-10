Oud-premier May komt Johnson te hulp

zaterdag 19 oktober 2019 , 14:41

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP) - De vorige Britse premier Theresa May steunt de brexitdeal van haar opvolger Boris Johnson. Ze riep parlementariërs op voor de nieuwe overeenkomst met de EU te stemmen. "Als jullie het land vooruit willen helpen, moeten jullie vandaag voor de deal stemmen", zei ze in het Lagerhuis. Dat stemde eerder drie keer tegen haar brexitovereenkomst met de EU.

May mag als Conservatieve parlementariër ook stemmen over de deal van Johnson. Die was eerder minister van Buitenlandse Zaken in haar regering, maar nam ontslag vanwege onenigheid over haar brexitkoers. Hij ontpopte zich in het parlement tot een van haar felste critici en vergeleek haar brexitplan onder meer met een "zelfmoordvest".

De oud-premier sprak zaterdag parlementariërs toe die willen voorkomen dat hun land zonder deal de EU verlaat. "Als jullie geen brexit zonder deal willen, moeten jullie voor een deal stemmen", zei May. Ze stelde dat bedrijven, investeerders en burgers genoeg hebben van de onzekerheid rond de brexit.

