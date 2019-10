'Brexitstemming mogelijk op dinsdag'

zaterdag 19 oktober 2019 , 14:10

LONDEN (ANP) - De Britse regering overweegt de beslissende stemming over de nieuwe brexitdeal dinsdag te houden. Dat zou moeten gebeuren als het parlement zaterdagmiddag instemt met een amendement waarin staat dat nog geen definitieve goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst met de EU, zegt een ingewijde tegen Sky News.

De regering is fel tegen dat zogeheten Letwin-amendement. In het voorstel staat dat het Lagerhuis pas definitieve goedkeuring geeft aan de brexitdeal als de bijbehorende wetgeving is goedgekeurd door het parlement. Dat zou een forse tegenvaller zijn voor de premier. Die wil zaterdag al groen licht krijgen van het parlement, anders zou hij de EU moeten vragen de brexitdeadline uit te stellen.

Voorstanders van het Letwin-amendement betogen dat het uitstellen van de brexitdeadline niet hoeft te betekenen dat de brexit ook wordt uitgesteld. Ze stellen dat een brexit op 31 oktober nog steeds mogelijk is als de benodigde wetgeving op tijd is geïmplementeerd.

De krant The Guardian bericht dat de regering naar verwachting de rest van de parlementszitting op zaterdag zal boycotten als zij de stemming over het amendement verliest. De wetgeving die samenhangt met de brexitdeal zou dan maandag voorgelegd kunnen worden aan het parlement, dat op dinsdag dan mogelijk een definitief oordeel moet vellen over de overeenkomst.

