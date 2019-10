'Super saturday' voor Boris Johnson

zaterdag 19 oktober 2019 , 4:00

BREXIT

LONDEN (ANP) - Het Britse Lagerhuis komt zaterdag bijeen om de debatteren en te stemmen over de deal die premier Boris Johnson heeft gesloten met de EU voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het is bij hoge uitzondering dat het Lagerhuis op zaterdag vergadert. De laatste keer was tijdens de oorlog in 1982 over de Falklandeilanden.

Nadat hij het eerder deze week met de EU eens werd over de voorwaarden voor het vertrek, is Johnson druk doende geweest om een meerderheid in het Lagerhuis achter zich te krijgen. Zaterdag, inmiddels tot 'super saturday' gedoopt, zal blijken of dat is gelukt. De oppositiepartijen hebben al laten weten tegen te zullen stemmen en ook de pro-Britse Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP), die de Conservatieven aan een meerderheid kunnen helpen, zijn tegen.

Verwacht wordt dat een reeks amendementen in stemming wordt gebracht voordat er uiteindelijk over de overeenkomst wordt gestemd. En het is zelfs niet zeker of de deal ook ter stemming komt. Een van de aangekondigde amendementen gaat waarschijnlijk over uitstel van de stemming. Als die wordt aangenomen en er komt een week uitstel, zal er geen tijd meer zijn om de deal op tijd (voor 31 oktober) klaar te hebben. Johnson zal dan alsnog worden gedwongen om tegen zijn wil uitstel te vragen aan de EU.

Het Lagerhuis stemde eerder drie keer de deal weg die de toenmalige premier Theresa May had gesloten met Brussel.

Terug naar boven