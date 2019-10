'VS bereid tot onderhandelen over sancties EU'

vrijdag 18 oktober 2019 , 23:45

WASHINGTON (ANP/AFP/Belga) - De Verenigde Staten hebben "de deur opengezet" voor onderhandelingen over de Amerikaanse importheffingen op Europese producten, waaronder Nederlandse kaas en varkensworsten. Dat meldde de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire na afloop van een ontmoeting met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer in Washington.

De Fransman zei ook dat hij hoopt dat de onderhandelingen nu zo snel mogelijk van start kunnen gaan. Er is evenwel geen sprake van dat de VS de sancties opschorten.

Washington mag voor 7,5 miljard dollar importheffingen opleggen aan de EU, wegens vermoedelijke Europese overheidssteun aan vliegtuigbouwer Airbus. Als gevolg hiervan zijn vrijdag importheffingen van 10 procent op vliegtuigen, en van 25 procent op een hele reeks andere producten in werking getreden.

Ongeveer de helft van de Nederlandse kaasexport naar de VS wordt getroffen, zo becijferde de Nederlandse overheid onlangs. Vorig jaar werd voor 80 miljoen euro aan kaas naar de VS geëxporteerd. Over ongeveer 39 miljoen euro van die export moet nu 25 procent heffing worden betaald. Bij de varkensworsten gaat het om een exportbedrag van ongeveer 600.000 euro.

