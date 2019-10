Hoekstra: brexit overschaduwt alles bij IMF

vrijdag 18 oktober 2019 , 18:58

BREXIT

WASHINGTON (ANP) - Ook bij de najaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is de naderende stemming over de brexitdeal in het Britse Lagerhuis "the talk of town". Dat zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën), die Nederland vertegenwoordigt in Washington.

Net als in Brussel, waar de Europese regeringsleiders donderdag hun fiat gaven aan de nieuwe scheidingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk, overheerst in Washington "voorzichtig optimisme" over de cruciale stemming van zaterdag. "Morgen wordt een belangrijke dag", aldus Hoekstra. Niet alleen voor de Britten, maar ook voor Europa en voor Nederland.

Hoekstra blijft erbij dat het "buitengewoon ongelukkig" is dat Groot-Brittannië de EU wil verlaten. Maar als dat dan toch gebeurt, is het zaak de brexit "zo zacht mogelijk" te maken. Of het akkoord dat zaterdag ter stemming voorligt in het Britse parlement de kans op een wanordelijk vertrek uit de EU daadwerkelijk heeft verkleind, durft Hoekstra niet te voorspellen. "Het is aan de Britten zelf om te beslissen."

