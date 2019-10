Trump: Europese landen nemen IS'ers terug

vrijdag 18 oktober 2019 , 18:09

TRUMP - SYRIË

WASHINGTON (ANP) - "Enkele Europese landen" hebben zich volgens de Amerikaanse president Donald Trump bereid verklaard landgenoten terug te nemen die zich als strijder bij IS hadden aangesloten en gevangen zitten. Hij verklaarde dat vrijdag via Twitter, maar meldde er niet bij om welke landen het ging.

"Dit is goed nieuws maar het zou moeten zijn gebeurd nadat wij ze hadden gepakt", aldus Trump. "Hoe dan ook, een enorme vooruitgang."

Vrijdag verklaarde de Turkse president Recep Erdogan dat Koerdische milities van YPG in Noord-Syrië 750 IS-strijders had vrijgelaten. Het Turkse leger zou 195 strijders weer hebben opgepakt.

Trump zet al langer Europese landen, vooral Duitsland en Frankrijk, onder druk om IS-strijders terug te laten keren die nu veelal vast zitten in kampen in Syrië. Tot nu toe was dat tevergeefs. Ook Nederland ziet het niet zitten IS'ers terug te laten keren.

