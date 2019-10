EU-landen zijn het nog niet eens over meerjarenbegroting

vrijdag 18 oktober 2019 , 17:54

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders zijn elkaar op hun top in Brussel niet nader gekomen over de omvang en invulling van de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027. Ze hebben het Finse voorzitterschap opdracht gegeven "de discussies samen te vatten en richting te geven" voor de volgende top in december, aldus premier Mark Rutte na afloop.

Volgens Rutte waren de discussies "nuttig" over het meerjarig financieel kader (MFK) zoals het Europese huishoudboekje officieel heet. De opvattingen over wie hoeveel betaalt en waaraan het moet worden uitgegeven liggen echter ver uiteen maar Rutte heeft geen haast. "Kwaliteit gaat boven snelheid", zei hij.

Nederland blijft vasthouden aan een uitgavenplafond van 1 procent van de opgetelde economieën van de 27 landen na het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Dat is ongeveer hetzelfde als de lopende begroting van zo'n 1000 miljard euro over zeven jaar inclusief de Britten. De Europese Commissie wil het budget verhogen tot 1,1 procent.

Nederland eist ook een moderne begroting, met meer geld voor innovatie, veiligheid en klimaat en voorwaarden aan subsidieverlening. De meeste landen willen juist meer geld uitgeven, onder meer voor de transitie naar een duurzame samenleving. Volgens een diplomaat wordt deze strijd "een bloedbad".

