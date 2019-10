Tusk vindt het besluit over Balkanlanden een vergissing

vrijdag 18 oktober 2019 , 16:45

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - EU-president Donald Tusk heeft na de EU-top uitgehaald naar "de paar lidstaten" die weigeren in te stemmen met het openen van onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië over toetreding tot de EU. Tusk doelde op Frankrijk en Nederland, die de start van de procedure blokkeren. "Persoonlijk vind ik dit een vergissing", zei Tusk. "Noord-Macedonië en Albanië treft geen schuld. Zij hebben recht op de start van de onderhandelingen, per vandaag. Zij zijn er klaar voor", aldus de Pool.

De 28 EU-lidstaten discussieerden zeven uur lang tot diep in de nacht van donderdag op vrijdag over de kwestie, in een volgens een EU-diplomaat toenemend "zuur klimaat".

"Ik wil onze Macedonische en Albanese vrienden een boodschap meegeven: geef het alsjeblieft niet op", zei Tusk bewogen. "Ik begrijp jullie frustratie want jullie hebben jullie deel gedaan en wij niet. Ik twijfel er niet aan dat op een dag jullie volwaardig EU-lid zullen zijn."

Premier Mark Rutte zei er geen bezwaar tegen te hebben dat Tusk zijn mening ventileerde. "Wij zijn het alleen niet eens met de conclusie dat ze al hun huiswerk hebben gedaan."

