EU denkt nog even na over klimaatstrategie

vrijdag 18 oktober 2019 , 15:57

EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders bepalen op hun volgende top half december hun definitieve langetermijnstrategie voor de bestrijding van klimaatverandering. Begin 2020 zullen de plannen naar de Verenigde Naties worden gestuurd, onderschrijven ze in hun conclusies op de EU-top in Brussel. Wel hebben ze afgesproken met welke doelstellingen ze "gezamenlijk aanvliegen" voor de internationale klimaattop in de Chileense hoofdstad Santiago begin december.

De 27 vergaderden zonder de Britse premier Boris Johnson die al naar huis was, maar de conclusies werden wel door de 28 EU-lidstaten aangenomen. De discussie duurde nog geen kwartier. Volgens Premier Mark Rutte was er goed nieuws: opnieuw heeft een land zich aangesloten bij de ambitie om binnen de EU in 2050 klimaatneutraal te zijn, namelijk Estland. "Alleen Hongarije, Polen en Tsjechië hebben daar nog moeite mee", zei Rutte.

