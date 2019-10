Premier Johnson belegt kabinetsvergadering

vrijdag 18 oktober 2019 , 13:17

Bron: © Hans Nielen

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Johnson komt vrijdag om 17.00 uur (onze tijd) met zijn kabinet bijeen, een dag voor de stemming in het Lagerhuis over de brexitdeal die donderdag gereedkwam. In de deal staat een door Johnson aangedragen nieuwe oplossing voor de kwestie Noord-Ierland. Het vervangt de in het Lagerhuis gehate 'backstop' uit de eerdere versie die toenmalig premier Theresa May overeen was gekomen.

Johnson en zijn bondgenoten spreken de hele dag met parlementariërs in hoop een meerderheid te krijgen. Dit lijkt een moeilijke opgave. De laatste keer dat een brexitdeal door het parlement werd weggestemd, stemden maar 279 Conservatieven voor de deal. Johnson heeft sindsdien negentien Conservatieve parlementsleden uit de partij gejaagd. Het Lagerhuis telt 650 leden.

