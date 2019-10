Premier Johnson belegt kabinetsvergadering

vrijdag 18 oktober 2019 , 14:12

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Johnson komt vrijdag om 17.00 uur (onze tijd) met zijn kabinet bijeen, een dag voor de stemming in het Lagerhuis over de brexitdeal die donderdag gereed kwam. In de deal staat een door Johnson aangedragen nieuwe oplossing voor de kwestie Noord-Ierland. Het vervangt de in het Lagerhuis gehate 'backstop' uit de eerdere versie die toenmalig premier Theresa May overeen was gekomen.

Johnson en zijn bondgenoten spreken de hele dag met parlementariërs in hoop een meerderheid te krijgen. Dit lijkt een moeilijke opgave. De laatste keer dat een brexitdeal door het parlement werd weggestemd, stemden maar 279 Conservatieven voor de deal. Johnson heeft sindsdien negentien Conservatieve parlementsleden uit de partij gejaagd. Het Lagerhuis telt 650 leden en Johnson heeft 320 stemmen nodig.

Johnsons tien Noord-Ierse gedoogpartners van de DUP (Democratische Unionistische Partij) zien niets in zijn oplossing. Ze willen dat Noord-Ierland volledig geïntegreerd blijft in het Verenigd Koninkrijk. Ze wijzen de ingewikkelde constructies over de toekomstige handelsstatus van het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) af.

Ook Labour, de Schotse nationalisten (SNP) en de Liberaal-Democraten (LDP) zien over het algemeen niks in Johnsons compromis met Brussel. De oppositie en de onafhankelijke parlementariërs hebben samen 341 zetels, de DUP- tegenstanders van het akkoord niet eens meegerekend.

Maar in het EU-hoofdkwartier is te verstaan gegeven, dat het nou maar eens afgelopen moet zijn en het Lagerhuis de goede deal zou moeten bekrachtigen. Mocht dat zaterdag gebeuren, dan kan het maandag al in het Lagerhuis tot wet verwerkt. Op de agenda van het Europese Parlement, dat ook moet instemmen, staat een zitting van 21 tot 24 oktober gepland. Johnson heeft al bezworen geen uitstel van de brexit te vragen en dat zijn land 31 oktober hoe dan ook uit de EU stapt. Dat is dan op twee maanden na, na een lidmaatschap van 47 jaar.

