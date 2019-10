Europol komt met site meest gezochte vrouwen

vrijdag 18 oktober 2019 , 8:08

Bron: © European Union, 2016

DEN HAAG (ANP) - De Europese politieorganisatie Europol heeft een site gelanceerd met de meest gezochte vrouwen in 21 verschillende landen in Europa. Er staan ook wat gezochte mannen op de 'lijst' om te beklemtonen dat misdaad geen geslacht kent. Van de 21 gezochte misdadigers die worden gepresenteerd, zijn er achttien vrouwen, onder wie een in Nederland tot vijf jaar cel veroordeelde voortvluchtige Filipijnse die is veroordeeld wegens drugssmokkel.

De meesten worden gezocht wegens moord, mensensmokkel en drugssmokkel. Europol hoopt met de bijzondere presentatie van de voortvluchtige criminelen aandacht voor de site te trekken. De gezichten gaan schuil achter artistieke collages die de maskerade verbeelden waarachter de misdaad schuilgaat. Pas na wat scrollen wordt langzaam het gezicht van de voortvluchtige zichtbaar.

