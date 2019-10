Europese leiders schuiven besluit over Balkanlanden door

vrijdag 18 oktober 2019 , 3:10

BRUSSEL (ANP) - Een besluit over het openen van de onderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië over de toetreding tot de EU is doorgeschoven naar een volgende EU-top, aldus premier Mark Rutte. De EU-regeringsleiders kwamen na een avondvullende discussie van zes uur niet tot conclusies. Dat lukte de ministers van Buitenlandse Zaken eerdere deze week ook al niet.

Het leeuwendeel van de lidstaten en de Europese Commissie vinden dat de twee Balkanlanden perspectief moeten krijgen op EU-lidmaatschap, maar de Franse president Emmanuel Macron wil geen nieuwe kandidaten zolang het toetredingsproces niet wordt hervormd. Nederland vindt dat de twee landen er nog niet klaar voor zijn. Onder meer Duitsland ziet grote risico's in het nieuwe uitstel, en stelt dat vanwege eerdere beloften de EU zijn geloofwaardigheid verliest.

Voor Albanië geldt "een duidelijk nee, onmogelijk, uitgesloten", aldus Rutte. "Noord-Macedonië staat er een stuk beter voor, maar daar is ook nog heel veel huiswerk." Er is in het verleden wel een Europees perspectief gegeven aan de Balkanlanden en er is ook een "geopolitiek argument", zei de premier. Over een ander toetredingssysteem is volgens hem lang gesproken. Hij wil dat in het begin veel meer aandacht zou moeten worden besteed aan de rechtsstaat en scheiding der machten.

Het is niet uitgesloten dat de kwestie vrijdag opnieuw aan de orde komt op de top.

