Johnson: veel vertrouwen in steun parlement

donderdag 17 oktober 2019 , 19:28

BRUSSEL (ANP) - De Britse premier Boris Johnson heeft er veel vertrouwen in dat Britse parlementariërs het brexitakkoord zullen steunen als ze het hebben bestudeerd. Hij zei dat op de EU-top in Brussel nadat de leiders van de overige 27 landen hun fiat hadden gegeven. Het vertrek kan over twee weken een feit zijn.

Uitstel zou nadelig zijn voor iedereen, zei Johnson. Het vertrekproces is volgens hem "lang, pijnlijk en splijtend" geweest voor de Britten.

Naast het scheidingsakkoord ligt er ook een aangepaste politieke verklaring over de toekomstige (handels)relatie. Die biedt de kans een nieuw partnerschap met Europa aan te gaan, aldus Johnson.

Het Britse Lagerhuis komt zaterdag bijeen.

