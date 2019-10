Rutte wil steviger taal van EU over Turkije

donderdag 17 oktober 2019 , 19:20

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte wil dat de EU zich steviger uitspreekt over de Turkse inval in Noord-Syrië. "Ik ga daar voor pleiten bij mijn Europese collega's maar ik ben niet optimistisch dat het lukt", zei hij in Brussel vlak voor het diner waar de kwestie wordt besproken.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken gaven maandag in Luxemburg een verklaring af waarin zij de aanval veroordelen en Ankara oproepen direct met de militaire acties in het gebied te stoppen. Ook beloofden ze de wapenexport nationaal te stoppen, maar tot een Europees wapenembargo kwam het niet. "Met die verklaring ben ik wel gelukkig maar ik denk toch dat we meer moeten doen", aldus Rutte.

De meeste lidstaten hebben hun wapenhandel opgeschort zolang het offensief voortduurt, waaronder ook Nederland, Duitsland en Frankrijk.

