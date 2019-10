Tusk: Brits parlement nu aan zet

donderdag 17 oktober 2019 , 19:06

BRUSSEL (ANP) - Het wachten is nu op de stemmingen in het Britse en Europese parlement over het brexitakkoord. EU-president Donald Tusk zei dat nadat de EU-landen er unaniem mee hadden ingestemd. "De bal ligt aan de kant van het Verenigd Koninkrijk."

Het lijkt er volgens Tusk op dat het einde van het al jaren durende vertrekproces aanstaande is. Maar hij zei geen idee te hebben wat er zaterdag uit het debat in het Britse parlement komt. Als de Britten toch nog vragen om nieuw uitstel, dan legt Tusk dat verzoek voor aan de lidstaten.

Tusk zei net als Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Ierse premier Leo Varadkar bedroefd te zijn over het Britse vertrek, dat op 1 november een feit kan zijn. Overigens verandert er verder niets tot 31 december 2020. Die overgangsperiode kan daarna ook nog eens met twee jaar worden verlengd.

Met het akkoord wordt chaos vermeden en zekerheid geboden aan burgers en bedrijven, aldus Tusk. Juncker voegde daaraan toe dat het ook de vrede in Ierland waarborgt. "Mensen kunnen hun leven blijven leiden zoals daarvoor."

Terug naar boven