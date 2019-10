Brits parlement komt zaterdag bijeen

donderdag 17 oktober 2019 , 15:27

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP/RTR) - Britse parlementariërs buigen zich op 19 oktober in een speciale sessie over de brexitdeal van premier Boris Johnson. Het is de eerste keer sinds 1982 dat het Lagerhuis bijeenkomt op een zaterdag.

"Wat we willen is een ja of een nee van het parlement: ziet het de deal zitten of niet?", zegt de prominente Conservatieve parlementariër Jacob Rees-Mogg. Het alternatief is volgens hem een brexit zonder deal.

Het parlement gaf donderdag groen licht voor de speciale sessie in het weekend. De volksvertegenwoordigers maakten tegen de zin van de regering ook de weg vrij voor het indienen van amendementen. Daar kan zaterdag dan ook over gestemd worden. Oppositieleden kunnen zo bijvoorbeeld proberen om een referendum over de brexitdeal af te dwingen.

Premier Johnson heeft sinds zijn aantreden een serie nederlagen geleden in het Lagerhuis, waar zijn Conservatieve Partij geen meerderheid heeft. Zo legden parlementariërs Johnson tegen zijn zin een deadline op: als zaterdag geen groen licht is gegeven voor een brexitovereenkomst of een vertrek uit de EU zonder deal, zou hij weer om verlenging van de brexitdeadline moeten vragen. Daar moeten de EU-lidstaten dan wel mee instemmen.

Terug naar boven