Juncker: nu geen brexituitstel meer nodig

donderdag 17 oktober 2019 , 17:38

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Er is een brexitdeal en dus geen noodzaak meer voor een verlenging van het proces. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker vlak voor aanvang van de EU-top in Brussel, met de Britse premier Boris Johnson aan zijn zijde. "We gaan nu aan de toekomstige relatie werken, meteen op 1 november", aldus Juncker.

De brexitdatum is 31 oktober. Volgens het akkoord verlaten de Britten de EU om 23.00 uur lokale tijd (middernacht in de meeste andere lidstaten, waaronder Nederland). Dan volgt een transitieperiode tot eind 2020 waarin alle EU-regels nog gelden maar Londen niet meer meebeslist over EU-zaken. Het principeakkoord moet eerst goedgekeurd worden door de 27 andere EU-landen, het Britse parlement en het Europees Parlement.

Volgens Britse bronnen wil Johnson dat de EU duidelijk maakt dat dit een laatste kans is, en dat verlenging van de brexitdatum er niet meer in zit. Dat zou druk zetten op het Lagerhuis om de deal goed te keuren. Gebeurt dat niet dan moet Johnson een verlenging aanvragen, heeft het parlement bedongen. Hij heeft altijd gezegd dat niet te willen en desnoods zonder deal uit de EU te vertrekken.

In het principeakkoord is ook een artikel opgenomen over verlenging van de overgangsperiode die nu tot 2020 duurt. Dat kan nodig zijn omdat er door het eerdere brexituitstel nog maar veertien maanden zijn overgebleven voor onderhandelingen over de toekomstige relatie. Brussel en Londen willen een vrijhandelsakkoord sluiten. De overgangsperiode kan op verzoek van een van de partijen in principe een of twee jaar worden verlengd, als de andere partij daarmee instemt.

Terug naar boven