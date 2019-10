Schotse SNP ook tegen nieuwe brexitdeal

donderdag 17 oktober 2019 , 14:00

EDINBURGH (ANP) - De Schotse partij SNP steunt de nieuwe brexitdeal van Boris Johnson niet. "Schotland stemde niet voor een brexit in welke vorm dan ook en SNP-parlementariërs zullen dat ook niet doen", stelt de Schotse leider Nicola Sturgeon in een verklaring.

Een meerderheid van de Schotse kiezers stemde bij het brexitreferendum in 2016 tegen een vertrek uit de EU. Het is vanuit een democratisch oogpunt onacceptabel dat de Schotten een toekomst krijgen opgedrongen waar ze massaal tegen zijn, zegt Sturgeon, die zowel eerste minister van Schotland is als leider van de SNP. Die partij heeft tientallen zetels in het Britse parlement.

De politica stuurt aan op een nieuw referendum over de afscheiding van Schotland van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dat bestaat verder uit Wales, Noord-Ierland en Engeland, dat veruit de meeste inwoners telt. De Schotten stemden bij een eerder onafhankelijkheidsreferendum in 2014 nog tegen afscheiding.

Terug naar boven