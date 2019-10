Ierland blij met brexitdeal

donderdag 17 oktober 2019 , 13:49

Bron: European Commission

DUBLIN/BRUSSEL (ANP) - Ierland is blij met het akkoord dat de Europese Unie met Londen heeft gesloten over het vertrek van de Britten uit de EU. Minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney prees de overeenkomst omdat die "de meest wezenlijke belangen van de Ieren dient".

De brexit wordt gehinderd door het feit dat een deel van Ierland Brits is en dat dit fel omstreden is op het eiland. Er zou daarom geen grens mogen komen tussen Noord-Ierland en de republiek Ierland. Voor de fel pro-Britse unionisten in Noord-Ierland is een grens tussen het Britse Noord-Ierland en de rest van het koninkrijk echter een gruwel.

In de vorige deal van toenmalig Brits premier Theresa May werd de kwestie feitelijk op de lange baan geschoven. Heel het Verenigd Koninkrijk zou in de Europese douane-unie blijven zolang er geen oplossing voor Ierland was. Dit wordt de 'backstop' genoemd en dit was voor de 'brexiteers' in het Britse Lagerhuis onaanvaardbaar.

Johnson stelt dat de 'backstop' in zijn deal van de baan is. De Noord-Ieren krijgen bovendien zelf greep op de handelsrelaties met Londen en Brussel, omdat het regioparlement zich er over vier jaar kan uitspreken. Noord-Ierland blijft voorlopig wel onder de Britse douane vallen, maar volgt in de praktijk de EU-regels voor bijvoorbeeld landbouwproducten en industriële goederen.

