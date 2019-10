EU-parlement argwanend over brexitdeal

donderdag 17 oktober 2019 , 14:20

gewijzigd

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - De brexitstuurgroep van het Europees Parlement reageert met enig wantrouwen op het principeakkoord over de brexit. Brexitcoördinator en Europarlementariër Guy Verhofstadt sluit niet uit dat de Britten de schuld zullen afschuiven op de EU als de deal uiteindelijk geen goedkeuring krijgt.

De stuurgroep van het parlement, dat ook moet instemmen met de deal, was in een eerste reactie niet positief over het akkoord, zei de Belgische oud-premier in Brussel. Hij betwijfelt of de overeenkomst voldoende garanties biedt voor Ierland.

Als de EU-regeringsleiders het akkoord goedkeuren, zal het EU-parlement eerst afwachten of er steun is in het Britse parlement, aldus Verhofstadt. Hij wees erop dat het Lagerhuis een akkoord al drie keer eerder heeft afgewezen.

Parlementsvoorzitter David Sassoli was een stuk positiever. "We zijn blij, we hebben allemaal gewerkt aan een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Het Europees Parlement is natuurlijk klaar om zijn plicht te vervullen. Nu moeten we eerst de details van de tekst bestuderen", aldus de Italiaan.

Terug naar boven