Britse oppositie kritisch over deal Johnson

LONDEN (ANP) - De Britse oppositie reageert kritisch op het principeakkoord over de brexit. De leider van de grootste oppositiepartij Labour zegt dat de nieuwe brexitdeal "nog slechter lijkt te zijn dan die van Theresa May, die met grote meerderheid is verworpen", bericht Sky News.

Ook de leider van antibrexitpartij Liberal Democrats reageert negatief. "De deal van Boris Johnson zou slecht zijn voor onze economie, openbare diensten en het milieu", zegt Jo Swinson volgens de nieuwszender. Ze stelt "vastberadener dan ooit" te zijn om de brexit te voorkomen.

Swinson wil een nieuw referendum afdwingen over de brexit, met de optie om in de EU te blijven. Ook Labourleider Corbyn zegt dat de kiezers het laatste woord moeten krijgen. De politiek bondgenoot van de regering, de Noord-Ierse DUP, lijkt de deal ook niet te steunen. De partij liet donderdag weten vast te houden aan eerdere kritiek op de gemaakte afspraken.

