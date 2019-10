Juncker: brexitonderhandelingen gaan door

donderdag 17 oktober 2019 , 10:06

BRUSSEL (ANP) - Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft donderdagmorgen gesproken met de Britse premier Boris Johnson over de brexit. Dat gebeurde nadat de unionistische DUP-partij in een verklaring de voorgestelde brexitplannen voor Noord-Ierland had afgewezen. De brexitteams van het Verenigd Koninkrijk en de EU blijven "in contact", twitterde Junckers woordvoerder daarna.

"Elk uur en elke minuut voor de EU-top telt. Wij willen een deal", aldus de Europese Commissie. De DUP zegt in de verklaring dat de partij blijft samenwerken met de Britse regering om te proberen een "verstandige deal" te realiseren. De partij stelt een overeenkomst te willen die de "economische en grondwettelijke integriteit van het Verenigd Koninkrijk beschermt".

De EU-leiders beginnen donderdag om 15.30 uur aan hun bijeenkomst.

