Rutte kan Kamer weinig beloven over Turkije

donderdag 17 oktober 2019 , 7:55

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte gaat actief kijken of er tijdens de Europese top van staats- en regeringsleiders donderdag en vrijdag steun is voor extra maatregelen tegen Turkije vanwege de invasie in het noorden van Syrië. Maar hij maakte de Tweede Kamer direct duidelijk weinig hoop te hebben dat het iets oplevert. "Ik ben niet heel positief."

De Kamer vindt dat het kabinet zich te weinig inspant voor hardere sancties. Rutte ontkende dat en beloofde onder meer te proberen het wapenembargo tegen Turkije aan te scherpen. Voor sancties is unanimiteit binnen de EU nodig en die is er niet. Dat de Franse regering wat verder willen gaan tegen Ankara geeft Rutte nog wat "hoop".

Martijn van Helvert van het CDA pleitte ervoor om met slechts een paar EU-landen extra strafmaatregelen tegen Turkije af te spreken Hij kreeg steun hiervoor van de SP. Rutte zei geen heil te zien in zo'n "voortrekkersrol". "Sancties moeten binnen de EU gebeuren."

Het kabinet gaat op verzoek van de Kamer wel kijken of er nog extra humanitaire hulp kan worden gegeven aan de regio. "We kijken positief naar dit punt", zei minister Ank Bijleveld (Defensie) die in het debat Stef Blok van Buitenlandse Zaken verving. De VN heeft 30 miljoen nodig.

Partijen maken zich zorgen dat materieel zoals pick-uptrucks dat Nederland tussen 2015 en 2018 aan Syrische rebellen leverde nu wordt gebruikt tegen de Koerden. Enkele Syrische groepen ondersteunen de invasie van Turkse leger.

Het zou "wrang en zuur" zijn als die spullen nu tegen de Koerden worden gebruikt, aldus Joël Voordewind (ChristenUnie). Bijleveld kon er niets over zeggen. Het kabinet doet onderzoek waar de hulp is terechtgekomen. Voor de kerst moet dat klaar zijn.

DENK-fractieleider Tunahan Kuzu kreeg verwijten van een aantal partijen omdat hij de Turkse inval niet wilde veroordelen. Turkije heeft volgens hem "legitieme veiligheidszorgen in het zuidoosten van het land".

Terug naar boven