Barnier blijft werken aan brexitdeal

woensdag 16 oktober 2019 , 21:34

BREXIT

BRUSSEL (ANP) - De Britse en EU-onderhandelaars blijven stug doorploeteren om een nieuwe deal over de brexit rond te krijgen. "We werken, we werken", wilde EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier alleen kwijt bij het verlaten van het gebouw waar hij woensdagavond de EU-ambassadeurs op de hoogte had gesteld van de laatste stand van zaken.

De teams houden zich vooral bezig met technische en juridische details, waaronder btw-regulering in Noord-Ierland na de brexit. Barnier liet zich niet uit over het bereiken van een mogelijke deal in de komende uren of dagen. Volgens EU-bronnen zijn de Britten nog "niet klaar" om groen licht te geven. Diplomaten zouden niet optimistisch zijn dat een nieuwe deal door het Britse parlement zal worden gesteund.

Terug naar boven