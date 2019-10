'Nog geen definitieve brexitdeal op woensdag'

woensdag 16 oktober 2019 , 20:55

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Woensdagavond wordt geen verdere beweging verwacht in de richting van de afronding van een brexitdeal met de Europese Unie, zei een Britse regeringsbron.

Volgens deze bron zijn er nog problemen met de deal, zowel thuis als met de EU. Het is niet duidelijk of dat betekent dat er nog geen weg vooruit is, of dat de gesprekken morgen gewoon verdergaan omdat er meer tijd nodig is, meldde de BBC.

Volgens Britse media zijn er nog onopgeloste problemen met de EU en de Noord-Ierse Democratische Unionistische Partij (DUP), die de conservatieve minderheidsregering in het Britse parlement steunt. "Iedereen zal in de nacht doorwerken, maar er komt vanavond geen deal," citeerde de Britse krant Sun een overheidsbron.

Terug naar boven